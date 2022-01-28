Все новости

Мошенники начали обнулять счета на картах с помощью фишинговых сайтов с объявлениями о продаже билетов

28.01.2022 11:21
2 192
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ фиксирует рост числа рекламных объявлений о покупке билетов на концерты и спектакли с помощью фишинговых сайтов с подписками, сообщается в релизе банка. В отличие от разовой оплаты на официальных ресурсах мошенники списывают денежные средства с интервалом в несколько секунд — до полного обнуления баланса карты покупателя.

Специалисты ВТБ выявили фишинговые страницы, которые якобы предлагают своим клиентам возможность покупки билетов на популярные концерты и спектакли онлайн — пользуясь переводом сотрудников многих крупных компаний на удаленный режим работы. В социальных сетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и электронную почту мошенники рассылают рекламу через фейковый сайт продаж, где клиенту предлагается заполнить фишинговую платежную форму. Она включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты.

В результате вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами. Затем с банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с интервалом 10—15 секунд. Трансакции проходят, пока баланс на карте покупателя остается положительным.

Специалисты ВТБ фиксируют также рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в Интернете или на фондовом рынке. Чтобы мотивировать клиента как можно скорее перевести средства, владельцы страниц обещают значительные скидки или персональные консультации при условии срочной оплаты.

По мнению экспертов ВТБ по противодействию мошенничеству, новая волна пандемии, в ходе которой компании переводят на «удаленку» до 5070% персонала, стала драйвером многочисленных фейковых предложений с онлайн-услугами. Их владельцы стремятся учесть желание клиентов получить различные услуги удаленно или найти источники дополнительного дохода.

27.01.2022 10:58

Горячая линия

Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Эксперты рассказали о методе «дергания коврика» для кражи криптовалюты
Исследование: пользователей не беспокоит передача персональных данных третьим лицам
​Изменения по картам с 1 февраля
Специалисты назвали шесть способов кражи паролей