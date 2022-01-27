В ЦБ рассказали о новой двухэтапной схеме финансового обмана

Среди телефонных мошенников набирает популярность новая двухэтапная схема финансового обмана москвичей. Ее цель — убедить жертву оформить кредит, чтобы потом перевести эти деньги на счет злоумышленников, сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Схема обмана состоит из двух этапов. «Сначала у вас раздается телефонный звонок якобы от сотрудника бюро кредитных историй. На том конце провода человек утверждает, что на вас (или ваших близких родственников) пытаются оформить кредит мошенники. Во время разговора звонящий выясняет, клиентом каких банков вы являетесь. Чтобы втереться к вам в доверие, он участливо интересуется и задает наводящие вопросы. Например, не теряли ли вы документы, удостоверяющие личность, или не передавали ли кому-либо паспортные данные?» — рассказали в ЦБ.

Затем в игру вступают его сообщники. На втором этапе обманной схемы вам снова звонят. Но на этот раз представляются либо сотрудником службы безопасности банка (в котором, как они уже выяснили, у вас открыт счет), либо представителем правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на ваше имя или на ваших близких родственников прямо сейчас кто-то оформляет кредит. Чтобы помешать им это сделать, предлагает такой «спасительный» вариант: как можно скорее оформить кредит. Это можно сделать онлайн или в офисе банка, но ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по вашим паспортным данным. Для убедительности злоумышленники просят вас действовать побыстрее и обязательно предупреждают, что о происходящем нельзя никому рассказывать, поскольку проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Звонящие всячески убеждают вас, что ваши героические действия позволят раскрыть преступника, и при этом ваша кредитная история останется чистой.

Схема завершается тем, что полученные кредитные деньги вас убеждают перечислить на некий «спецсчет» посредством банкомата или платежного терминала. То есть обналичить деньги и через банкомат внести на счета злоумышленников, причем для обхода проверок со стороны банков (антифрод-систем) просят жертв единовременно за одну операцию вносить не более 15 тыс. рублей. Бывает и так, что злоумышленники в течение трех, а то и пяти дней «висят на проводе» и убеждают взять несколько кредитов в разных банках, чтобы вывести их подобным образом. Общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

По данным Банка России, за девять месяцев прошлого года ЦБ направил для блокировки больше 42 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях, из которых 24,4 тыс. только непосредственно за III квартал. Только за III квартал 2021 года мошенники совершили банковских операций без согласия клиента (не только выудив необходимые данные по телефону, но и в том числе через банкоматы или фишинговые сайты) более чем на 3 млрд рублей.

«Мошенники активно используют методы психологического воздействия, играя на таких сильных человеческих эмоциях и чувствах, как страх, жадность и сочувствие. Их сценарии общения с будущими жертвами содержат убедительные ответы на стандартные вопросы и сомнения. Поэтому, если вам звонят неизвестные и представляются, например, сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или представителем какого-то государственного органа, например Банка России, немедленно прервите разговор», — советует эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. Он также рекомендует москвичам самостоятельно позвонить в свой банк и рассказать о случившемся. Сделать это можно по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если нет возможности позвонить в банк, можно обратиться в онлайн-чат кредитной организации.