Изменения по картам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Банк «Солидарность» по дебетовым картам Union Pay в рамках акции по 28 февраля 2022 года начислит кэшбэк в размере 3% в категории «Супермаркеты, продовольственные магазины». Минимальная сумма вознаграждения в месяц — 100 рублей, максимальная — 3 тыс. рублей. Также в рамках акции по 30 апреля 2022 года будут начислены 20% при оплате от 7 тыс. рублей (накопительным итогом) на Ozon и Yandex Go. Минимальная сумма вознаграждения в месяц — 100 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей.

ВУЗ-Банк предлагает до 30 апреля 2022 года повышенный кэшбэк в 10% по картам «Максимум» и «Максимум Gold» в категориях «Магазины бытовой техники», «Зоомагазины», «Магазины спортивных товаров», «Цветочные магазины». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

БКС Банк по 30 апреля 2022 года добавляет любимую категорию «Фастфуд» в пакеты услуг «Премиум», «Элит» и «Ультра».

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы в категории «Такси и каршеринг»: «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

Тинькофф Банк представил измененные условия по программе лояльности Tinkoff Black. С 1 февраля кэшбэк в 1% на все покупки переходит в отдельную дополнительную категорию, которая будет предлагаться клиентам на выбор каждый месяц. Держатели карт Tinkoff Black и Tinkoff Black Metal теперь смогут выбрать кэшбэк в четырех из семи предложенных категорий в размере 1—15% (ранее на выбор предлагались три из шести категорий). С подпиской Tinkoff Prо число предложенных категорий увеличивается до восьми. Остальные условия не меняются.

Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил начисление процентов на остаток по карте «Пора». Теперь начисляется 6% годовых при покупках от 15 тыс. рублей в месяц (ранее — 1% годовых при покупках от 30 тыс. рублей, 6% годовых — при покупках от 60 тыс. рублей в месяц). Проценты не начисляются при остатке более 300 тыс. рублей.

Кредит Европа Банк поменял условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus». Теперь будет начисляться 7,6% (было 7,2%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Почта Банк запустил до 31 марта 2022 года включительно акцию «Выгодный процент». Для оформивших кредитную карту «Деньги и всё!» ставка при покупке товаров и услуг по карте снижена до 5,9%. Условия не распространяются на операции в мобильном приложении, переводы и снятие наличных. Важное преимущество карты — фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита.

Хоум Кредит Банк предлагает держателям карты рассрочки «Свобода» платежной системы Visa при покупке страховых продуктов на сайте компании «АльфаСтрахование» оформлять рассрочку онлайн. Это можно сделать непосредственно в момент покупки и без обращения в банк, без заявок и заполнения дополнительных документов. После ввода реквизитов карты на платежной странице покупателю предлагается опция программы рассрочки, при нажатии на которую он получит предложение банка по рассрочке и сможет выбрать ее срок. После выбора клиента стоимость покупки разделится на равные части, а условия предоставления рассрочки отобразятся на странице с подтверждением оплаты.

Банк «Русский Стандарт» предложил бизнесу прием карт платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением ПИН-кода. Приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 8.1 и выше. SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема оплаты товаров и услуг по картам.

ВТБ принял решение увеличить срок действия пластиковых дебетовых карт до семи лет. Такой срок устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые, без необходимости их замены и дополнительных визитов в офис.