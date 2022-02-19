​МС Банк Рус запустил сбор биометрических данных клиентов

МС Банк Рус начал предлагать услугу по сбору биометрических данных клиентов для регистрации в Единой биометрической системе, сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, сервис предоставляется бесплатно, процедура занимает несколько минут, при этом клиентом банка быть не обязательно.

Для регистрации биометрических данных необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, после чего сотрудник банка сделает фотографию и запись голоса.



«Услуга позволяет физическим лицам проходить идентификацию и пользоваться сервисами любых банков, подключенных к Единой биометрической системе, в любое время и из любой точки мира без личного присутствия. Впоследствии для получения удаленных сервисов гражданину понадобятся только доступ в Интернет и смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой», — говорится в релизе.