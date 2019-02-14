Расходы на романтичные покупки ко Дню святого Валентина выросли с 2016 года во всем мире на 3%, при этом все больше покупок к этому празднику совершается именно 14 февраля. Таковы результаты ежегодного исследования Love Index, подготовленного Mastercard.

«В Европе расходы на покупки ко Дню влюбленных возросли на 30% за последние три года. Россияне в прошлом году потратили на подарки на 96% больше, чем в 2016 году, а общее количество трансакций с 11 по 14 февраля выросло на 61%. При этом россияне, как и европейцы, все же предпочитают готовиться к этому февральскому празднику заранее — большинство их покупок (34%) за последние три года совершались не позднее 11 февраля. Любители откладывать все на последний момент доверяются скорости, удобству и выбору, которые предлагает онлайн-шопинг. Число трансакций в онлайн-магазинах в мире в День святого Валентина увеличилось на 76% с 2016 по 2018 год, в Европе — на 74%, а в России — на 100%», — говорится в исследовании.

По данным Mastercard, в мире расходы на цветы в среднем повысились на 7%, а на украшения люди стали тратить на 8% меньше по сравнению с 2016 годом. Вместо стандартных подарков романтики предпочитают делать индивидуальные сюрпризы. Так, объем покупок книг и музыкальных пластинок увеличился на 41%.

Согласно исследованию, романтическая ночь в отеле возглавила список самых популярных подарков на День святого Валентина — количество трансакций в отелях выросло на 9% с 2016 по 2018 год, а объем расходов в отелях — на 5%. В России в 2018 году число платежей, совершенных в гостиницах, увеличилось на 65%, в ресторанах — на 55%, а за поездки и перелеты в эти дни платили на 53% больше, рассказали в Mastercard.



Исследование Love Index основано на анализе платежей по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам, совершенных накануне Дня святого Валентина и непосредственно 14 февраля за последние три года.