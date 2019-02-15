Гражданин США, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», назвал неправдой обвинения в свой адрес. Об этом сообщает ТАСС из суда.

Майкл Калви общается в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения, через переводчика и своего адвоката.

«Обвинения являются неправдой», — сказал Калви.

Он также обвинил члена правления банка Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», — заявил Калви в суде.

Калви считает, что Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ: желание создать себе переговорную позицию, чтобы фонд отказался от требований в Лондонском суде, и уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке «Восточный», которая была неизбежна в результате докапитализации банка фондом Baring Vostok.

Калви пояснил, что банк «Восточный» получил бывшие активы Юниаструм Банка, в результате Центробанк обязал «Восточный» создать дополнительную финансовую подушку в размере 20 млрд рублей. «Господин Аветисян и я взяли обязательства увеличить капитал банка. В ноябре 2018 года Аветисян полагал, что сумеет поучаствовать в докапитализации банка, но теперь ясно, что у него недостаточно средств для этого», — добавил Калви.

Он подчеркнул, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Ранее следователь на заседании Басманного суда Москвы сообщил, что Калви на допросе отказался признать себя виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». «Калви не подтвердил свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но у следствия есть основания критически относиться к этим показаниям», — сказал следователь.

Калви попросил Басманный суд не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест.

«Я готов сотрудничать со следствием, не собираюсь скрываться и готов соблюдать все правила домашнего ареста», — сказал он, отметив, что в рамках работы фонда не раз сталкивался с российским правосудием и верит в него.



Он также заявил о готовности внести за себя залог в размере 5 млн рублей.