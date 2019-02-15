Басманный суд Москвы продлил на 72 часа задержание основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановим продлить задержание Майкла до 20:00 18 февраля. Отложить судебное заседание до 13:00 18 февраля», — сказал судья Артур Карпов.

Следственный комитет России обосновал необходимость ареста американца тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне. По словам следователя, Калви в ходе допроса отрицает свою причастность к хищению 2,5 млрд рублей. Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца. Защита Майкла Калви предложила суду залог в размере 5 млн рублей либо избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Греф: «Надеюсь, что ситуация вокруг Baring Vostok окажется недоразумением​» При этом банкир добавил, что не знает сущности обвинений против Калви.

Сам Калви причиной своего уголовного преследования считает корпоративный конфликт с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном.

«Я и господин Аветисян состоим в корпоративном конфликте, из-за которого господин Юсупов обратился в правоохранительные органы. Предметом спора являются около десяти сделок, которые имеют признаки мошенничества», — сказал американец через переводчика, отметив, что его представителями в Лондонский международный третейский суд были по этому поводу поданы иски. Кроме того, Калви считает, что данным уголовным делом его пытаются убедить в увеличении цены акций, чтобы «таким образом уменьшить размытие доли господина Аветисяна в капитале банка».