Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 1 марта 2019 года не будет выдаваться на бумажном носителе, говорится в сообщении Банка России, определяющем новые подходы в лицензировании профучастников рынка ценных бумаг.

Таким образом, при принятии регулятором решения о выдаче лицензии в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг будет вноситься запись о лицензии и соискателе с последующим направлением соискателю выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг не требуется получать новые лицензии взамен лицензий, выданных ЦБ на бумажных носителях до 1 марта 2019 года.

Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг размещается на официальном сайте Банка России, сведения, содержащиеся в нем, являются открытыми и общедоступными.

Данный подход в дальнейшем планируется распространить на все иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.