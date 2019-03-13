«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Он пообещал, что обсуждение будет максимально публичным. В декабре 2018 года первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», его качество «ужасное», а методику нужно усовершенствовать. Орешкин тогда возразил, что методология Росстата правильная, универсальная и основана на международных принципах. Согласно данным статистического ведомства, доходы россиян падали пять лет подряд — с 2014 по 2018 год и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013-го.

• Внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) «зависло», рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено», — констатировал он. Впрочем, добавил Моисеев, «может, это и к лучшему». «Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — добавил замминистра.

• Лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм, Сергей Магин, известный как Сережа Два Процента, досрочно освободился из исправительной колонии в Рязанской области. Он покинул колонию, официально заплатив за это 200 тыс. рублей. Ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы на восемь с половиной лет лишения свободы за создание ОПС, незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное создание юрлиц. Администрация колонии дала в целом положительные характеристики на осужденного: он был вежлив с сотрудниками, имел два поощрения и ни одного взыскания на момент подачи ходатайства, участвовал в общественной деятельности, посещал мероприятия «социально-правовой направленности» и культурно-массовые и спортивные мероприятия.

• Названы самые распространенные причины переплат за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в НП «ЖКХ Контроль», это мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора. Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — сказал он.