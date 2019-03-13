Внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) «зависло» из-за нежелания властей в очередной раз ломать систему. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы «зависли». Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему, мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда законопроект об ИПК может быть внесен в Госдуму.