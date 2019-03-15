Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в Борском Коммерческом Банке (Нижегородская область), о привлечении шести его бывших руководителей к субсидиарной ответственности и взыскании с них денежных средств в размере более 800 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

В частности, суд по заявлению АСВ взыскал с бывшего председателя правления организации Николая Хваткова 131,7 млн рублей, с его заместителя Людмилы Кривенчук — 133,3 млн.

Арбитражный суд Нижегородской области в январе 2011 года признал банк несостоятельным.



По состоянию на 1 декабря 2018 года на расчеты с кредиторами первой очереди направлены денежные средства в размере 76,5 млн рублей, что составляет 11,78% суммы установленных требований кредиторов — физических лиц.