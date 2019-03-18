Темпы роста рынка микрозаймов в 2018 году составили 37% по сравнению с 2017-м. Основным драйвером роста выступает розничное кредитование. Об этом в своем исследовании сообщает Национальное рейтинговое агентство (НРА).

«Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков: растет и число займов, и средняя сумма займа. Рост рынка микрозаймов в 2018 году приблизился к 40%, в том числе за IV квартал 2018 года динамика составила 13,9%. Займы МФО все так же рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ (малого и среднего бизнеса. — Прим. ред.), так и в рознице», — говорится в исследовании.

Последний квартал 2018 года был отмечен потерей рынком МФО своих крупных участников, при этом рост объема займов, выданных МФО, продолжался, отмечает агентство.

Средняя сумма займа физлица находится на уровне 12,22 тыс. рублей по итогам 2018 года — на 5% и 15% соответственно выше данных III и II кварталов 2018-го. Тогда средняя сумма займа составляла 11,67 тыс. и 10,66 тыс. рублей соответственно. По сегменту МСБ средняя сумма займа находится на уровне 1 млн 197,4 тыс. рублей по итогам 2018 года. Это на 6% и 10% соответственно выше данных III и II кварталов 2018 года. Средняя сумма займа в указанные периоды составляла 1 млн 132,7 тыс. и 1 млн 087,12 тыс. рублей соответственно.

Годовая динамика совокупного роста задолженности заемщиков перед МФО в полтора раза опережает темпы роста потребительского банковского кредитования (22%), а динамика задолженности физлиц превышает темпы роста банковской розницы вдвое. Задолженность сегмента МСБ перед МФО выросла на 38% в годовом выражении.

Кроме того, НРА отмечает и ограничения, которые планирует ввести ЦБ для МФО, — ограничения ежедневной ставки по займу, максимального размера переплаты, размера предельной долговой нагрузки и других приводят не только к сокращению количества займов «до зарплаты», но и к росту числа вынужденных отказов. Так, в связи с этим агентство прогнозирует, «что в рамках 2019 года доля таких отказов потенциальным заемщикам может составить порядка 10—15% (что эквивалентно 1 млн договоров займа)».

«У сегмента МФО маржинальность в целом выше, чем у банковского сектора, поэтому при адекватной организации системы риск-менеджмента и уровне скоринга участники рынка МФО смогут адаптироваться к серьезным изменениям. Если кто-то и будет находиться в потенциальной зоне риска, то это заемщики», — добавили в НРА.