Процедуры согласования в правительстве РФ проходят в настоящее время около 20 законопроектов в сфере цифровой экономики, они направлены на снижение нормативных барьеров в этом направлении. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов на заседании Совета по цифровой экономике при Совете Федерации на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».

«Недавно был принят важнейший закон, поправки в Гражданский кодекс, которые открыли путь для электронных сделок, подготовлен ко второму чтению законопроект о цифровых активах, о краудфандинге. В первом чтении был принят законопроект, который реализует реестровую модель в лицензировании, внесен в Госдуму законопроект об электронных архивах. И еще около 20 законопроектов разработаны и проходят процедуры согласования. Это очень важно, потому что таким образом мы снимаем барьеры на пути развития цифровой экономики», — сказал Шипов.

Нацпроект «Цифровая экономика» со сроком реализации до 2024 года включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.