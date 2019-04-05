Румыния поставила цель перейти к евро к 2024 году. Об этом в пятницу заявил министр финансов Румынии Эуджен Теодорович перед началом встречи Еврогруппы и неформальной встречи министров финансов Евросоюза в румынской столице.

«Румыния поставила ясную цель [перехода к евро] на 2024 год, — сказал Теодорович. — Даже если мы готовы по определенным критериям, все же решение принимается на европейском уровне. У Румынии в этом смысле есть очень хорошо обоснованный план. В прошлом году в декабре правительство одобрило этот план перехода к евро. Мы придерживаемся его, выполняем условия, как всегда это делали».

В пятницу и в субботу в Бухаресте в контексте председательства Румынии в Совете ЕС проходит встреча Еврогруппы и неформальная встреча министров финансов Евросоюза. В ней принимают участие еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис, еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.