Россельхозбанк уменьшил ставки по кредитным программам на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынке и по программе рефинансирования.

Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и составляют:

10,2—10,7% годовых при покупке квартиры / таунхауса / апартаментов на первичном рынке;

10,3—10,8% годовых при покупке данных объектов недвижимости на вторичном рынке;

10% годовых при покупке квартир у ключевых партнеров банка;

10,3—10,7% годовых по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков, оформленных на покупку квартиры/таунхауса.

В банке продолжают действовать скидки к ставке для различных категорий заемщиков. Для сотрудников бюджетных организаций они составят 0,05—1 процентный пункт, а для «надежных заемщиков» и зарплатных клиентов банка — 0,1—0,15 п. п. При покупке жилья на вторичном рынке молодой семьей итоговая ставка будет снижена на 0,05 п. п. При отказе заемщика от личного страхования надбавка к ставке составит 1 п. п.

«Бум повышения ставок по ипотеке, отмечавшийся на рынке в первом квартале 2019 года, закончился. В апреле ряд банков начали планомерно смягчать условия ипотечного кредитования. Не стал исключением и Россельхозбанк как один из крупнейших игроков этого рынка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



Максимальная сумма кредита может составлять до 85% стоимости квартиры или готового таунхауса, до 80% стоимости строящегося таунхауса и до 70% стоимости апартаментов (но не более 60 млн рублей). Срок кредитования может варьироваться в пределах 30 лет.