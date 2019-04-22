Со счетов клиентов МДМ-Банка и Бинбанка, ставших частью «Открытия», без предупреждения списаны суммы в размере до 5 тыс. рублей дополнительной комиссии, которая взимается при неактивности счета более года. Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько клиентов МДМ-Банка, имеющих выпущенные им действующие дебетовые карты.

По словам собеседника издания, Бинбанк периодически направлял ему СМС, но от «Открытия» единственное сообщение было об обнулении счета. Когда клиенты обратились с претензией в банк, там сообщили о введенной 27 марта новой комиссии на «спящие» счета в размере 5 тыс. рублей, но не более остатка по счету.

В «Открытии» факт взимания комиссии подтвердили. «Комиссия в размере 5 тысяч рублей назначена для клиентов бывших Бинбанка и МДМ-Банка со «спящими» счетами с остатками менее 10 тысяч рублей, — пояснили в банке. — Она ни в коем случае не является платой за пользование картой. Комиссия увеличена в целях стимулирования клиентов бывших Бинбанка и МДМ-Банка к переходу на целевую продуктовую линейку объединенного «Открытия». Согласно правилам предоставления и использования банковских карт, банк вправе вносить изменения в тарифы и уведомлять об этом клиента не позднее чем за десять дней до даты введения в действие различными способами, в том числе размещая информацию на сайте. Тарифы были обновлены на сайте 27 марта, то есть, считают в «Открытии», «таким образом, банк осуществил информирование клиентов и не нарушал их прав». Однако с держателей собственных карт банк в аналогичной ситуации взимает комиссию всего 600 рублей.

Участники рынка говорят о нетипичности и уровня комиссии, и срока неактивности счета для ее взимания. В то же время перевести клиентов на свой продукт или расстаться с ними можно было более корректным способом, подчеркивают эксперты, а размещение информации о новых комиссиях внутри тарифов нельзя считать надлежащим информированием. При этом в «Открытии» пообещали, что «всем клиентам, обратившимся в банк, списанная ранее комиссия будет возвращена».