Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013-м в 7,2 раза, а в евро — почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Доля расчетов в долларах между странами БРИКС планомерно снижается. За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, доля расчетов в евро увеличилась в 7,9 раза, до 9,5%, и достигла 6,3 миллиарда долларов, а доля расчетов в национальных валютах — в 3,1 раза (до 4%, или 2,7 миллиарда долларов)», — отмечают авторы исследования. В целом доля доллара в экспорте в страны БРИКС сократилась на 20% и составила 77%, то есть 51 млрд долларов.

Что касается российского импорта, доля доллара за исследуемый период в нем снизилась на 18% и составила 72,3%, или 42,4 млрд долларов. Доля расчетов в евро выросла на 9,3% — до 4,7% (2,8 млрд в долларовом эквиваленте), а доля рубля не изменилась (5,3%, или 3 млрд долларов). Доля расчетов в национальных валютах за это время выросла в восемь раз — до 17,7%, или 10,4 млрд долларов. При этом в целом товарооборот со странами БРИКС за эти пять лет вырос до 125 млрд долларов со 105,4 млрд.

«Расчеты с главным торговым партнером РФ — Китаем — также подвержены основной тенденции: доля доллара сокращается как в экспорте, так и в импорте. За пять лет доля доллара в оплате экспортируемых товаров снизилась на 18% и составила 79%, в расчетах по импорту — на 20%, до 72%. При этом в экспортных операциях доля расчетов в рублях выросла в 5,2 раза, а доля евро выросла в 11 раз», — говорится в исследовании.

Самые значительные изменения в валютной структуре экспорта РФ произошли в расчетах с Индией. Расчеты в долларах сократились на 40% — до 58,2%. Расчеты в рублях выросли в 33,8 раза — до 37,2%. Расчеты в евро выросли в два раза — до 4,6%.