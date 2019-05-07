Компания Visa представила новую платформу Visa Next, которая позволит партнерам и клиентам Visa создавать для потребителей новые платежные продукты в цифровой среде.

Как говорится в сообщении компании, первый набор бета-версий поможет в создании новых удобных способов использования и контроля средств: создании новых цифровых карт; мгновенной активации и токенизации цифровых аккаунтов для платежей онлайн и использования мобильных кошельков; подключении на мобильном устройстве функционала для бесконтактных или QR-платежей с использованием токенов; настройки правил по использованию цифровых карт и т. д.

Также благодаря платформе партнеры Visa могут предоставить своим клиентам возможность с помощью мобильного устройства перенести баланс средств со своего кошелька на цифровую карту Visa и совершать трансакции в более чем 200 странах и территориях в 53,9 млн торговых точках, где принимается Visа.

В течение 2019 года будут выпущены дополнительные бета-версии для настройки программ лояльности и скидок, а также новые настройки управления трансакциями.