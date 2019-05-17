Банк России может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева в кулуарах Астанинского экономического форума.

«Нужно посмотреть динамику, и если динамика будет продолжаться в таком ускоренном темпе, то — да [могут быть применены меры по охлаждению]. Кроме того, осенью вступит в силу показатель долговой нагрузки (ПДН), будем его использовать в этих же целях», — сказала она.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом регулятор не исключал введения с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки.

Ранее Юдаева заявляла, что кредитные организации начали предоставлять Банку России данные оценки долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI).

По данным ЦБ, годовой прирост объемов потребительского кредитования в РФ на 1 марта составлял 23,7%. В Банке России ранее отмечали, что темпы роста кредитования довольно высоки и заметно опережают как рост номинальных доходов, которые составляют 4,3%, так и заработной платы — 9,9%.