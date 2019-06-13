Страховое возмещение вкладчикам петербургского банка «Прайм Финанс», в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выплатит Россельхозбанк, а клиентам новосибирского банка «Взаимодействие» — банк «ФК Открытие». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием через банки-агенты заявлений вкладчиков двух рухнувших банков на страховые выплаты и иных необходимых документов, а также сами расчеты АСВ начнет 17 июня. Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 14 июня.

Согласно реестру обязательств банка «Прайм Финанс», за компенсациями на сумму порядка 540 млн рублей могут обратиться примерно 900 вкладчиков, в том числе около 200 малых предприятий с требованиями на 48 млн. По КБ «Взаимодействие» за выплатой страхового возмещения на 98 млн рублей могут обратиться около 200 вкладчиков (требования десятка вкладчиков-юрлиц оцениваются в 80 тыс. рублей).



Банк России отозвал лицензии у банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» 6 июня этого года.

