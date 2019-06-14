Компания Mail.ru Group приостановила обслуживание специального выделенного канала связи с «Билайном», сообщили РБК в пресс-службе компании. В Mail.Ru Group объяснили это решение тем, что полтора месяца назад «Билайн» в одностороннем порядке повысил стоимость СМС для их пользователей в шесть раз.

«В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с «Билайн», — говорится в сообщении.

В Mail.ru Group уточнили, что наличие прямых каналов не является условием для работы каких-то сайтов, и добавили, что технические проблемы с доступом на стороне Mail.ru Group отсутствуют.

В свою очередь пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила изданию, что 10 июня «Билайн» зафиксировал ограничение доступа своих клиентов к сети «ВКонтакте»: скорость подключения к ресурсу упала в несколько раз, у ряда клиентов наблюдаются отказы к доступу. В компании заверили, что системы и интерфейсы «Билайна» функционируют в штатном режиме. «Диагностика показала, что деградация сервисов произошла на стороне Mail.Ru Group: 10 июня Mail.Ru в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, в результате вместо прямой отдачи трафика в «Билайн» наш партнер отправляет его в Европу», — заявила Айбашева.

Она подтвердила, что в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад была изменена стоимость СМС-биллинга, отметив, что изменение стоимости затронуло ряд партнеров «и Mail.ru Group в данном случае не какое-то исключение». Однако пресс-секретарь добавила, что «экономические отношения c Mail.ru Group не имеют отношения к данной ситуации».

На сайте Downdetector.ru пользователи последние несколько дней жалуются на проблемы с Интернетом «Билайна» и доступом к соцсети «ВКонтакте». Компания «Билайн» на своей странице во «ВКонтакте» уточняла, что проблемы у пользователей также наблюдаются с доступом к «Одноклассникам», Delivery Club, «Юле» и другим сервисам. Чтобы не испытывать проблем с доступом, пользователям рекомендовали использовать альтернативные сервисы.

Mail.Ru Group в соцсети писала, что качество связи клиентов «Билайн» полностью в сфере ответственности оператора: «Билайн» экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы».

Позднее на сайте «Билайн» появилось сообщение, в котором говорилось, что у Mail.Ru Group нет «бесплатного канала», это общий с «Билайн» канал, организованный сторонами для удобства пользователей. «Никакого «спонсорства» нет. Это обоюдные симметричные платежи, так называемый пиринг. Каналы со стороны «Билайн» по-прежнему работоспособны и готовы к приему трафика», — уточняется в сообщении.