Михаил Хабаров вошел в правление Банка непрофильных активов, созданного на основе «Траста». Как сообщили в банке, ЦБ согласовал Хабарова на позицию первого заместителя президента — председателя правления БНА.

В банке рассказали, что в качестве его первого зампреда и главного исполнительного директора Хабаров будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с работой блока управления непрофильными активами, а также с работой дочерних предприятий в периметре БНА. Кроме того, он будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении организацией.

Михаил Хабаров родился в 1971 году в Златоусте Челябинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». Получил степень МВА в Pepperdine University (Калифорния, США). До перехода в Банк непрофильных активов возглавлял ООО «Инвестиционная компания А1» и ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

«В мае Михаил Хабаров вошел в БНА в должности главного исполнительного директора организации. После согласования ЦБ он вошел в правление и стал первым заместителем предправления. Михаил возглавит важнейший блок БНА — «Бизнес». Уверен, что опыт Михаила Хабарова обеспечит банку выполнение стратегического плана по возврату и эффективную работу дочерних компаний», — комментирует президент — председатель правления БНА (банка «Траст») Александр Соколов.

«Банк непрофильных активов — уникальный государственный проект. Работа с проблемными активами всегда отличается многоплановостью деятельности: повышение капитализации предприятий, юридическая защита, взаимодействие с правоохранительными органами и региональными властями. Успешная реализация проектов БНА имеет национальное значение, и команда банка хорошо это понимает», — отметил Михаил Хабаров.



Банк непрофильных активов с мажоритарным государственным участием создан в рамках деятельности ЦБ по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.