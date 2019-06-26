Банк России разработал и предложил для обсуждения участникам рынка и экспертному сообществу консультативный доклад о перспективах применения и развития услуги по расчету индивидуального рейтинга физического лица — субъекта кредитной истории. Документ опубликован на сайте регулятора.

Как напоминают в пресс-службе ЦБ, индивидуальный рейтинг рассчитывают бюро кредитных историй на основе собственных оценочных методик и информации, входящей в кредитную историю. Индивидуальный рейтинг может быть предоставлен по запросу самого гражданина — субъекта кредитной истории, а также настоящего или потенциального заимодавца. В то же время оказание услуги по расчету индивидуального рейтинга не является для БКИ обязательным.

«Бюро кредитных историй являются одним из важнейших инфраструктурных институтов на рынке кредитования и располагают данными кредитных историй обо всем экономически активном населении. В условиях поддержания и развития конкуренции на рынке кредитования, снижения системных рисков и повышения финансовой стабильности скоринговые модели БКИ приобретают особую актуальность и значимость для финансовой системы. При этом необходимо дальнейшее повышение доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых бюро. Кроме того, Банк России видит большой потенциал индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории в повышении финансовой грамотности населения», — объясняют в ЦБ актуальность темы индивидуального рейтинга заемщиков.

В консультативном докладе с учетом международного опыта приводятся различные варианты развития услуги по расчету индивидуального рейтинга, их сильные и слабые стороны. Регулятор предлагает участникам рынка рассмотреть, в частности, такие вопросы, как обязательность услуги по расчету индивидуального рейтинга, условия предоставления рейтинга гражданину, а также необходимость квалификационной оценки методик БКИ по расчету рейтинга либо создание унифицированного индивидуального рейтинга.



Ответы и предложения участники обсуждения могут направлять в ЦБ до 26 июля 2019 года.