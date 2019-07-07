Эксперты страховой компании «Согласие» составили рэнкинг регионов, в которых наиболее распространено страхование жилья. В целом по России застраховано 17% домов и 8% квартир.



Чаще всего о страховании своей недвижимости заботятся жители Костромской области и Мордовии — в каждом из этих регионов уровень проникновения страхования составляет 28%. С небольшим отрывом за ними следует Вологодская область (27%). В Кировской области этот показатель равен 24%. Далее расположились Владимирская область и Республика Марий Эл — на каждый регион приходится по 22% застрахованной жилой недвижимости.

В Чувашии показатель составляет 21%. Проникновение страхования в Удмуртии и Московском регионе (Москве и области) одинаковое — 20%. Показатель 19% характерен для Рязанской и Магаданской областей, 18% — для Татарстана. По 17% у Ярославской, Кемеровской и Пензенской областей, по 16% — у Ивановской области и Пермского края, по 15% — у Нижегородской и Архангельской областей. В Новгородской области эта доля равна 13%.

Напротив, наиболее низкий уровень проникновения страхования жилья (до 1%) в республиках Ингушетия и Дагестан, по 1% — в Республике Калмыкия, Сахалинской, Калининградской областях и Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике и Камчатском крае.

«Уровень проникновения страхования жилья в нашей стране остается низким, несмотря на то, что масштабные стихийные бедствия в различных регионах случаются практически ежегодно, — комментирует директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. — В то же время, например, в США и ряде стран Европы этот показатель превышает 90%».

