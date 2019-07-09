Сбербанк и компания Samsung Electronics предлагают новые возможности по переводам для клиентов, которые используют сервис Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты Сбербанка могут продолжить перевод, начатый в сервисе Samsung Pay, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с сохранением ранее введенной клиентом информации — номера телефона получателя и суммы перевода. Это возможно при переводе по номеру телефона клиенту Сбербанка. Денежные средства поступят получателю мгновенно. К таким переводам применяются стандартные комиссии», — говорится в релизе.

Дополнительно у всех клиентов Сбербанка появилась возможность легко переходить на страницу «Платежи и переводы» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» из приложения Samsung Pay, нажав на кнопку быстрого доступа.

Новые возможности доступны для карт Сбербанка в мобильном платежном сервисе Samsung Pay версии 3.8.51 при условии, что на смартфоне установлено обновленное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».