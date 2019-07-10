Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в законодательстве о нотариате. В частности, расширяется спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу, поясняется в сообщении Кабмина.

Проект поправок был разработан Минюстом России в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 4 июля.

«Новеллой законопроекта является расширение спектра нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу. К таким действиям предлагается отнести свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, передачу документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, принятие в депозит денежных средств, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, депонирование нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в виде осмотра сайта в Интернете и выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества», — поясняется в сообщении на сайте правительства.

Законопроектом предусматривается определение порядка совершения нотариальных действий удаленно, а также уточнение общего порядка совершения нотариальных действий. При удаленном совершении нотариального действия лицо, обращающееся за совершением такого действия, будет направлять нотариусу через единую информационную систему нотариата (далее — ЕИС) заявление о совершении нотариального действия с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов. Порядок взаимодействия нотариусов с ЕИС при удостоверении такой сделки будет определяться Минюстом России совместно с Федеральной нотариальной палатой.



Кроме того, при совершении нотариальных действий нотариусы смогут получать через ЕИС сведения, содержащиеся в других информационных системах, и проверять сведения, представленные обратившимся лицом.