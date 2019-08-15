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• Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса компании «Сбербанк страхование жизни». Так, наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. рублей, наименьший (в среднем 58 тыс. рублей) — в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани. Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.

• Отрицательные процентные ставки, ранее использовавшиеся европейскими центробанками, становятся нормой и в потребительском секторе. Российские банки снижают ставки по валютным вкладам, а банк «Авангард» ранее прекратил прием депозитов в евро и ввел ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физлиц в этой валюте. По мнению опрошенных СМИ экспертов, это не исключение, а начало нового тренда.



• Рейтинги, которые были присвоены российским банкам крупнейшими агентствами, зачастую ошибочны, сообщается в исследовании РЭУ им. Г. В. Плеханова. За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались агентствами на относительно высоком уровне. Аналитики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения, пишут эксперты.

• Риск социального исключения актуален для 13,1% жителей России и 19,8% домохозяйств, определили эксперты Высшей школы экономики. Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН. Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.