ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в рамках программы «Победа над формальностями», говорится в сообщении кредитной организации.

Так, при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам (паспорта и СНИЛС). Предложение действует до 30 сентября 2019 года.

«Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Можно оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке, апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать кредит.

Средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.