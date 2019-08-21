Банк «Югра» в лице бывших собственников просит Арбитражный суд Москвы пересмотреть по новым обстоятельствам решение о законности приказа ЦБ, которым в банк была назначена временная администрация в лице АСВ.

Заявители ссылаются на вынесенное по их обращению определение Конституционного суда РФ, в котором говорится, что суды должны самостоятельно проводить анализ финансового состояния банков при рассмотрении споров о применении к ним мер воздействия.

Экс-глава банка «Югра» подал кассацию по спору о законности отзыва лицензии Банк обжаловал в Арбитражном суде Московского округа определение первой инстанции от 8 февраля и постановление апелляции.

По словам представителя «Югры», суд руководствовался формальными основаниями, в частности, данными о недостаточности капитала банка по состоянию на 5 июля 2017 года. При этом суд не рассмотрел отчетность на 7 июля, из которой следует, что банком были соблюдены обязательные нормативы ЦБ. Это произошло после того, как на баланс банка 6 июля было принято дорогостоящее имущество.

Представитель ЦБ просил суд заявление отклонить, поскольку в определении КС РФ не содержится указания на возможность пересмотра дела по новым обстоятельствам и выводы суда не свидетельствуют о незаконности судебных актов по делу. Арбитраж Москвы отложил слушания на 13 сентября.