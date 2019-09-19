Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста реального ВВП России на текущий год на 0,5 процентного пункта по сравнению с майской оценкой, до 0,9%, говорится в сообщении организации.

Прогноз на следующий год понижен также на 0,5 п. п. до 1,6%.

В 2018 году рост ВВП России составлял 2,3%.

Ранее Банк России снизил прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году с 1—1,5% до 0,8—1,3%. Пересмотр прогноза связан со слабой экономической активностью в стране, снижением внешнего спроса на российские товары в условиях замедления мировой экономики, низкой динамикой инвестиций и стагнацией реальных располагаемых доходов населения. ЦБ отмечал, что ускорение экономического роста до 2—3% к 2022 году возможно при реализации национальных проектов.