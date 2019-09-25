Банк России смягчает подход к расчету банками показателя (норматива ) краткосрочной ликвидности по «Базелю III». Об этом сообщает пресс-служба регулятора, поясняя, что принятые подходы к порядку расчета показателя и норматива краткосрочной ликвидности отражают изменения, произошедшие в законодательстве РФ, а также разъяснения со стороны Базельского комитета по банковскому надзору. Указания зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и вступают в силу 6 октября 2019 года.

В ЦБ напоминают, что показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) подлежит расчету крупными банками, а системно значимые кредитные организации соблюдают также норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ, норматив Н26 (Н27)).

Методика расчета ПКЛ (НКЛ) уточнена в части классификации привлеченных средств субъектов малого предпринимательства с учетом покрытия в рамках системы страхования вкладов, а также в части порядка включения в расчет безотзывных сберегательных сертификатов по сроку до истечения установленного сертификатом срока суммы вклада. Скорректировано понятие обеспеченных сделок: к таким сделкам отнесены только сделки, обеспеченные ценными бумагами (за исключением сделок привлечения денежных средств от Центрального банка — вне зависимости от вида актива, внесенного в качестве обеспечения).

Уточнен порядок включения средств, привлеченных от связанных с банком лиц: данные средства, если они были привлечены на рыночных условиях и между банком и связанным лицом имеются соглашения о сотрудничестве, включаются в расчет ПКЛ (НКЛ) аналогично средствам, привлеченным от лиц, не являющихся связанными (указанное изменение позволяет применить коэффициент оттока денежных средств в 40% вместо 100%). Внесен ряд изменений в порядок включения в расчет ПКЛ (НКЛ) потоков по производным финансовым инструментам.

Вводится возможность при определенных условиях включать в состав высоколиквидных активов средства, размещенные на счетах обязательных резервов в иностранных центральных (национальных) банках.

При установлении требований к высоколиквидным активам исключено применение критерия включения ценных бумаг в котировальные списки бирж путем замены его на критерий включения в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.



«Изменения в регулировании позволят расширить возможности по соблюдению системно значимыми кредитными организациями норматива без использования кредитных линий Банка России», — отмечается в сообщении регулятора.