Компания «МТС» расширила сеть терминалов самообслуживания. Новые терминалы с распознаванием личности для выдачи сим-карт установлены в отделениях Почты России в Москве, сообщает оператор.

Терминалы установлены в почтовых отделениях Восточного, Центрального и Южного административных округов столицы. Чтобы заключить договор с МТС и получить сим-карту, достаточно отсканировать на устройстве страницы паспорта с фотографией и кодом подразделения, выдавшего паспорт, и сфотографироваться. Устройство автоматически определит подлинность документа, сопоставит фотографию в паспорте с фотографией, сделанной на месте, распознает и заполнит абонентские данные и выдаст готовую для работы сим-карту. Процедура займет не более двух минут, обещают в МТС.

«МТС развивает автоматические системы выдачи сим-карт с 2016 года. Мы экспериментируем и с самим устройством, делая его более совершенным, и с местами его установок. Сейчас к популярным локациям добавляются почтовые отделения с высоким уровнем проходимости, — комментирует директор департамента по работе с розничным рынком Московского региона МТС Евгений Брянцев. — Мы надеемся, что очень скоро этот формат обслуживания станет популярным, особенно у молодежи».

Устройство оборудовано программным комплексом для обработки персональных и биометрических данных, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи, подчеркивают в компании. Интерфейс терминала переведен на самые популярные иностранные языки. Сим-карты выдаются гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам старше 18 лет.

Газета «Известия» в тематическом обзорном материале указывает, что компания «МТС» примерно за год установила 100 терминалов для выдачи сим-карт в девяти регионах России. В октябре оборудование появилось в шести московских отделениях Почты России.

У Tele2 работает восемь сим-терминалов с биометрической идентификацией: компания первой в России установила такой аппарат во время чемпионата мира по футболу 2018 года в аэропортах Внуково и Домодедово для подключения болельщиков.

В конце прошлого года «МегаФон» установил несколько терминалов в московских аэропортах. Точное количество сим-терминалов представитель оператора не раскрыл.



Более перспективны и экономически эффективны не сим-терминалы, а механизмы для саморегистрации, считают в «ВымпелКоме» (бренд «Билайна»). Компания уже разработала решения, которые позволяют зарегистрироваться со смартфона. Для этого клиенту нужно будет отправить оператору фотографии паспорта и лица, сделанные в режиме реального времени, а подписать договор на услуги связи можно на экране смартфона. Сим-карты для саморегистрации можно будет получить в розничных сетях.