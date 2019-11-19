Уральский Банк Реконструкции и Развития понизил процентную ставку, начисляемую на остаток средств на картсчете по картам «Максимум» на 0,5 процентного пункта. Проценты начисляются при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При сумме покупок от 12 тыс. рублей в месяц процентная ставка теперь составит 6% годовых (до изменений — 6,5% годовых), менее 12 тыс. рублей, как и ранее, — 4,75% годовых.

Прочие тарифы по картам не изменились.

«Уменьшение процента на остаток собственных средств закономерно на фоне понижения ключевой ставки ЦБ РФ», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.