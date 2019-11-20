Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин оказался должен и государству, пишет РБК . Кредиты на несколько сотен миллионов долларов собрал на своем балансе банк «Траст». Эти займы обеспечены залогами и по-прежнему обслуживаются.

Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе банка «Траст», оказался одним из кредиторов Алексея Хотина, сообщает издание со ссылкой на два источника. «У Алексея Хотина есть ряд обязательств перед банком «Траст». Речь идет о кредитах, которые перешли с балансов банка «Открытие» и Бинбанка», — сообщили в пресс-службе БНА. Как утверждает один из собеседников издания, задолженность Хотина перед «Трастом» может составлять 200–300 млн долларов. «Кредиты обслуживаются», — отметил он.

Кредиты «Траста» обеспечены залогами, говорят собеседники издания. «Кредиты обеспечены. Сумму и обеспечение по сделкам мы не раскрываем, так как предмет договора является банковской тайной», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

Хотин приобретал активы на заемные средства, там же они закладывались в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», описывала схему работы бизнеса Хотина представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева. Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом, он проходит обвиняемым по двум уголовным делам — о растрате 7,5 млрд и 283 млрд рублей средств «Югры», что сопоставимо с объемом всего кредитного портфеля банка, который оценивался в 270 млрд рублей на момент отзыва лицензии в июле 2017 года.