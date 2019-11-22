Почта Банк предлагает открыть дебетовую карту «Магнит» в категории «Мир».

Плата за выпуск именной карты составляет 500 рублей, неименной — бесплатно, за обслуживание — 500 рублей начиная со второго года.

К карте подключена программа лояльности «Магнит». Она позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям будет начисляться на бонусный счет до 4% бонусами от суммы покупок в зависимости от размера проводимых платежей, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 1 бонус = 1 рубль во всех торговых точках «Магнита». В первый месяц держателей карты ждет повышенное начисление процентов.

«Основной особенностью программы лояльности «Магнита» является возможность получать и тратить бонусные баллы во всех форматах сети: торговых точках у дома, супермаркетах «Магнит Семейный», магазинах «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека», — добавляет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

Карта открывается одновременно со сберегательным счетом. Предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 6% годовых (свыше 50 тыс. рублей).

«Начисление в размере 7% годовых на остаток (более 50 тысяч рублей) производится в рамках акции «Великолепная семерка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счет в Почта Банке в период с 23 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года», — уточняет эксперт.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и банков-партнеров бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия составит 1% от суммы, минимум 100 рублей.