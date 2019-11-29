• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Старооскольский коммерческий Агропромбанк» (ООО «Осколбанк», регистрационный номер 1050, Белгородская область). По данным ЦБ, Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, не направляла сведения о них в уполномоченный орган и проводила сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения. Выплаты вкладчикам Старооскольского Агропромбанка предварительно оцениваются в 327 млн рублей.



• Мошенники нашли новый способ хищений с банковских карт — пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. По новой схеме мошенничества «работает» организованная группа с ключевым действующим лицом, которое и расставляет цели, уверены эксперты. По их словам, обычно выбираются место и время, когда у банкоматов немного людей.

• Ущерб от высокотехнологичных преступлений в финансовой сфере с использованием вредоносных программ, направленных на банки и их клиентов, за вторую половину 2018-го и первую половину 2019 года сократился на 85%, объем хищений уменьшился примерно в шесть раз. Об этом в своем глобальном отчете Hi-Tech Crime Trends 2019 сообщила Group-IB. При этом компания отмечает, что набирает обороты компрометирование данных банковских карт. За исследуемый период рынок вырос на 33% и составил более 56 млрд рублей, или 880 млн долларов. Количество скомпрометированных карт, выложенных на специализированные форумы, возросло на 38% — с 27,1 млн до 43,8 млн относительно прошлого периода.

• Процентная маржа российских банков в ближайший год будет стагнировать. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР). По данным аналитиков, в 2019 году возобновилось снижение чистой процентной маржи банков РФ: за три квартала она составила 3,7% в годовом выражении, вернувшись на уровень 2017-го (3,8%) после роста до 4,3% в 2018 году. Причина — наблюдавшийся с начала года опережающий рост процентных расходов относительно доходов. Если в 2018 году отношение процентных расходов к доходам составляло около 50%, то с начала текущего года оно поднялось до 58%.