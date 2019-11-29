Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам Старооскольского Агропромбанка (Осколбанка) из Белгородской области не позднее 13 декабря. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

У банка в пятницу, 29 ноября, была отозвана лицензия.

В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов, его вкладчики — физические лица (включая индивидуальных предпринимателей) и малые предприятия имеют право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По валютным счетам сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка Кредитная организация, в частности, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 декабря.

На основе последней имеющейся отчетности банка (по состоянию на 1 ноября 2019 года) размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается примерно в 327,1 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — примерно в 32,1 млн.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Требования вкладчиков к банку, не компенсированные выплаченным агентством страховым возмещением, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.