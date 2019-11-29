Банк России приказом от 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Старооскольский коммерческий Агропромбанк» (ООО «Осколбанк», регистрационный номер 1050, Белгородская область), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — отмечается в сообщении.



По данным ЦБ, Осколбанк:

допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;

систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;

проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В Осколбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Осколбанк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплата вкладов производится Агентством по страхованию вкладов.