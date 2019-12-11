Россельхозбанк предоставил держателям карт Mastercard возможность проведения бесконтактных платежей с использованием нового сервиса SwatchPay. Речь идет о возможности оплачивать покупки в одно касание часами швейцарского бренда Swatch, поясняется в сообщении РСХБ.

В коллекции SwatchPay шесть моделей водонепроницаемых часов, которые не требуют зарядки и оснащены спрятанным под циферблат модулем NFC. Сервис работает с применением технологии токенизации Mastercard, и при привязке к часам карты Mastercard ее 16-значный номер заменяется уникальным набором символов — токеном, который в дальнейшем и используется в трансакциях.



Чтобы оплачивать покупки с помощью часов, нужно приобрести понравившуюся модель в одном из магазинов Swatch в России и там же, в магазине, активировать функцию SwatchPay, поясняют в РСХБ. Установив приложение SwatchPay на смартфон, необходимо ввести данные карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком, и после этого активировать часы через специальный SwatchPay Вox в магазине Swatch. Помимо оплаты покупок с помощью часов сервис позволяет управлять платежными действиями в приложении, в том числе следить за расходами.

Позже в среду, 11 декабря, о запуске совместно с платежной системой Mastercard сервиса SwatchPay для своих клиентов сообщил банк ВТБ. В его сообщении указано, что приложение доступно для скачивания на устройства с операционными системами iOS и Android. Там также уточняется, что вошедшие в коллекцию часов SwatchPay модели различаются по цвету (черный, белый, синий, голубой, серый, розовый).

