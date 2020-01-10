Банк «Левобережный» снизил ставки по потребительскому кредиту. Процентные ставки по кредиту «Ваша ставка» снижены на 0,5 процентного пункта.

Для новых клиентов первоначальная ставка составит 22,5% годовых при сумме от 5 000 до 29 999 рублей (при этом клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 17,5% годовых, для этого заемщик должен порекомендовать взять кредит в банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца), 21,5% с возможностью снижения до 16,5% при сумме от 30 тыс. до 299 999 рублей, 17,5% с возможностью снижения до 12,5% при сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей. Срок финансирования — от шести месяцев до пяти лет.

«Клиенты, не являющиеся зарплатными клиентами банка «Левобережный», могут воспользоваться возможностью снизить процентную ставку по кредиту, при условии открытия счета в банке для перечисления заработной платы. Ставка снижается по факту первого зачисления заработной платы. Срок проведения акции — до 31 декабря 2020 года», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.