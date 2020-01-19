Энергомашбанк запустил акцию «Легкий год» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих в банке первый расчетный счет и зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо бесплатного открытия счета в течение 12 месяцев клиентам бесплатно предоставляются основные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиентам бесплатно открывается расчетный счет с подключением системы «Банк — клиент» в стандартной версии или с мобильным приложением. В течение года с момента открытия счета каждый месяц клиент бесплатно получает пакет услуг: ведение счета (с седьмого месяца — при условии среднедневного остатка не менее 100 тысяч рублей), проведение 50 электронных платежных поручений, прием наличных денежных средств (без ограничения сумм), платежи в адрес физических лиц (до 300 тысяч рублей в месяц)», — говорится в релизе.

Счет можно открыть в семи офисах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге.

Акция проводится по 31 марта 2020 года.