Банк «Фридом Финанс» открыл новый операционный офис в Ярославле, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение «Ярославль» расположено по адресу: ул. Свободы, д. 34.



В новом офисе можно воспользоваться широким комплексом банковских и инвестиционных услуг. Частным клиентам доступны операции по депозитам, оформление индексного продукта, покупка-продажа иностранной валюты по биржевому курсу, денежные переводы и др.

Юридическим лицам доступны услуги по открытию расчетно-кассового обслуживания, настройке интернет-банка, подключению интернет-эквайринга и другие финансовые сервисы для устойчивого развития бизнеса.



Кроме того, клиенты смогут воспользоваться услугами инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Отделение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, обслуживание клиентов — с 10:30 до 18:30.