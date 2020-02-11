Банк «Левобережный» снизил ставки по потребительскому кредитованию в рамках акции «Ваша ставка!», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная ставка для клиентов, которые получают заработную плату или пенсию на карту банка «Левобережный», составит всего 6,9% годовых, для клиентов, не получающих пенсию на карту банка, а также клиентов с положительной кредитной историей в банке «Левобережный» — 9,9% годовых, для новых клиентов — 11,9% годовых.

Сумма кредита — до 1 млн рублей, срок — до пяти лет.

Банк предоставляет услугу выбора даты платежа по кредиту. Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно в режиме онлайн на сайте банка.

Предложение действует до 31 декабря 2020 года.