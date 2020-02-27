Нормативы ЦБ нарушали в январе текущего года десять российских банков, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.



В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, «Финам», Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.



Девять из десяти банков-нарушителей находились в процессе финансового оздоровления.

Банк «Финам» допустил однодневное (29 января) нарушение нормативов достаточности капитала Н1.0 и Н1.2, а также снижение Н1.1 ниже 7%.

Снова в январе допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7% банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР). Такое снижение отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у «Восточного» в течение месяца не опускались ниже 5,34%, у УБРиР — ниже 6,63%.

За первый месяц 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль в размере 223,2 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, в январе 2019 года аналогичный показатель составлял 264 млрд рублей. За весь 2019 год совокупная прибыль банковского сектора составила 2,04 трлн рублей.

Прибыль в совокупном размере 231,07 млрд рублей получили в январе 2020 года 319 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в общем размере 7,89 млрд рублей продемонстрировали 108 кредитных учреждений.

На 1 февраля 2020 года в России было зарегистрировано 396 банков (263 с универсальной лицензией и 133 с базовой).



В январе 2020 года были отозваны четыре банковские лицензии — у Нэклис-Банка, ПФС-Банка, Нижневолжского Коммерческого Банка и Апабанка. Напомним, что за весь 2019 год Банк России отозвал лицензии у 24 банков и пяти небанковских кредитных организаций. В феврале ЦБ не отзывал банковские лицензии.

Также 1 января 2020 года банк «Русь» был присоединен к банку «Оренбург», а Крайинвестбанк — к РНКБ.