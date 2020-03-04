Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа перевела неизвестным около 5 млн рублей после звонка мужчины, который представился сотрудником банка и предупредил о несанкционированном списании средств с ее карты, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

«Жительнице города Тарко-Сале позвонил гражданин, представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного списания средств с ее карты убедил установить на телефон программу удаленного доступа и перевести на неустановленный страховой счет деньги. Что она и сделала, перевела около 5 миллионов рублей», — сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как уточнили в окружной прокуратуре, женщина знала о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, однако звонившему удалось убедить ее в необходимости перевода денег.

По данным надзорного ведомства, за два месяца 2020 года в ЯНАО зарегистрированы около 180 фактов мошенничества, связанных с банковскими картами и электронными средствами платежей. Число таких случаев по сравнению с прошлыми годами растет, подчеркнули в прокуратуре.