Хакасия нуждается в финансовой помощи в связи с хронической проблемой несбалансированности бюджета. Об этом говорится в обращении президиума Верховного совета республики на имя председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, сообщается на сайте регионального законодательного органа.

По словам первого заместителя председателя Верховного совета Хакасии Юрия Шпигальских, ранее аналогичное обращение было отправлено от имени правительства республики в адрес правительства РФ и президента.

По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии составила более 5 млрд рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность — 3,58 млрд, что больше просроченной задолженности по состоянию на аналогичный период прошлого года практически вдвое. Объем государственного долга сложился в размере 20,734 млрд рублей.

Рабочая группа в Думе займется анализом дефицитов региональных бюджетов По словам спикера, нужно проанализировать ситуацию в регионах-реципиентах и найти возможность им помочь.

На сегодняшний день в 64 из 99 муниципальных образований республики заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 млн рублей. «По данной причине не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы. В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения. В марте — апреле существует реальный риск несвоевременной выплаты заработной платы», — сообщает Верховный совет Хакасии.

«Ситуация крайне сложная. На основании изложенного обращения мы просим дать поручение рабочей группе по мониторингу дополнительных мер, осуществляемых правительством Российской Федерации в целях сокращения дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, рассмотреть вопрос о предоставлении в 2020 году Республике Хакасии дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации», — подытожил Шпигальских.



ТАСС в материале на эту тему напоминает, что в конце февраля правительство Хакасии получило бюджетный кредит в размере 1,755 млрд рублей. На выплату зарплат и пособий планируется направить более 800 млн рублей; около 600 млн рублей будет направлено на погашение долгов республиканских учреждений за электроэнергию, коммунальные услуги, поставки продуктов питания и лекарств. Порядка 320 млн рублей будет направлено на разблокировку счетов муниципальных образовательных учреждений.