Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Алеф-Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Изменение составило 0,1 процентного пункта. «Океан мечты» (от 200 тыс. рублей) можно разместить под 5,8—5,9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. «Верность традициям» (от 100 тыс. рублей) открывается под 5,35—5,7% годовых. По вкладу возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Плюс Банк возобновил прием средств во вклад «Прибыльный». Срок депозита составляет 370 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность — 6,15% годовых. Пополнение счета и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Банк «Александровский» повысил ставки по вкладу в рублях «Максимум». Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — от трех месяцев до двух лет. Доходность вклада теперь составляет 5,3—6% годовых (ранее — 5,05—5,75%).

Плюс Банк повысил ставку по вкладу «Сберегательный год». Доходность депозита составит 1,3% годовых (вместо 1,15%). Минимальная сумма — 1 тыс. долларов. Срок — 370 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Банк ДОМ.РФ повысил ставки по вкладам в рублях и понизил в долларах. Так, доходность депозита «Сезонный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) составит 4,9—5,7% (вместо 4,5—5%), а вклада «Стратегический» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) — 5,95—6,4% годовых (прежде — 5,7—6,2%). «Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5,1% годовых (вместо 4,7%).

Банк «Русский Стандарт» ввел вклад «Русский Стандарт — Весенний доход». Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок — 181 день. Доходность составит 6% годовых. Дополнительные взносы возможны в течение 30 календарных дней срока действия депозита. Расходные операции не предусмотрены.

Транскапиталбанк ввел вклад «ТКБ. Максимальный». Доходность депозита составит 6,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 450 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Росбанк прекратил открытие и автопролонгацию вкладов в долларах «150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый». Оформить данные депозиты можно в рублях. Вклад «150 лет надежности» открывается от 15 тыс. рублей на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Доходность составляет 4,3—4,7% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

ЮниКредит Банк изменил условия по вкладам в долларах. Так, прекращен прием средств во вклад «Универсальный» (ранее он открывался от 500 долларов под 0,1—0,2% годовых на срок от 91 до 1 101 дня). Срок депозита «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов) теперь составляет 368, 735 и 1 101 день (ранее — 368, 735, 1 101 и 1 800 дней).

Россельхозбанк прекратил прием денежных средств, а также пролонгацию ранее открытых вкладов в евро «Доходный», «Пополняемый», «Накопи на мечту» и «Комфортный». Ранее все перечисленные депозиты открывались под 0,01% годовых.

