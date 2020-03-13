К разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП) подключились 50 российских банков. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте системы.



Одними из последних к СБП присоединились банк «Солидарность» и Владбизнесбанк.

Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года. Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке.



На данный момент в СБП представлены практически все крупнейшие кредитные организации России. Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не присоединился к СБП. При этом ООО «ПС Яндекс.Деньги» — дочерняя компания Сбербанка, основным акционером которой он является, — уже стала участником системы.

В декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в I квартале 2020 года.

На этой неделе Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс.

