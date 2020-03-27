Сбербанк совместно с правительством России готовится к запуску программы субсидирования компаний ряда отраслей из сегмента малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Совместно с правительством РФ мы готовимся к запуску программы субсидирования малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей. Условно мы ее называем «1/3 — 1/3 — 1/3». Принцип этой программы — в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может платить эту треть, а может также перенести уплату одной трети процентов на более поздний срок — после 1 октября 2020 года», — рассказал он.

Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк.

Программа предназначена для поддержки компаний, работающих в сфере туризма (авиаотрасль, туроператоры, гостиничный бизнес), общественного питания, занимающихся проведением досуговых и спортивных мероприятий, организацией конференций и выставок, а также предоставляющих бытовые услуги населению и услуги дополнительного образования.



«Сейчас финализируются необходимые документы, мы ждем, что официальный запуск программы состоится 1 апреля», — анонсировал Попов.