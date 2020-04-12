МТС Банк вводит 5% повышенного кешбэка за покупку книг в Интернете и оплату в онлайн-кинотеатрах для держателей карт линейки «МТС Деньги Weekend», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиентам МТС Банка начисляется повышенный кешбэк в категориях «Книжные магазины» и «Видеопрокат» до 31 июня 2020 года», — говорится в релизе.

Держателям карт «МТС Деньги Weekend» по-прежнему будет доступен повышенный кешбэк 5% на кафе и рестораны, включая доставку, такси и каршеринг, кинотеатры и билеты на мероприятия. Со всех остальных покупок на карту возвращается 1% от суммы. Кешбэк начисляется в рублях и выплачивается каждую пятницу.

В линейку карт «МТС Деньги Weekend» входит дебетовая карта с бесплатным обслуживанием, карта для подростков с 14 лет Weekend 14+, а также кредитная карта с льготным периодом — 51 день. Оформить любую из карт можно дистанционно, заполнив онлайн-заявку на сайте. Для кредитной карты доступна курьерская доставка.

Всем клиентам, оформившим любую карту из линейки «МТС Деньги Weekend», банк автоматически открывает накопительный счет с доходностью до 5% годовых на остаток средств по счету.